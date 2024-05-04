В Петербурге воспитаннику частной школы обожгли лицо химикатами в драке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге вечером 3 мая избили 17-летнего ученика частной школы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Юношу доставили в больницу, где у него диагностировали ушибы, ссадины и химический ожог лица. Он заявил, что на него напала и избила группа сверстников в саду Сан-Галли.

3 мая около 7 часов вечера в полицию Центрального района поступило сообщение о драке на территории сада Сан-Галли. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по горячим следам задержали 18-летнего подозреваемого в причастности к инциденту. Молодой человек был доставлен в отдел полиции для разбирательства, — сказано в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о хулиганстве. В данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Полиция устанавливает других участников конфликта.

В марте этого года в Санкт-Петербурге местный житель позвонил в экстренные службы и сообщил, что его избили в саду Сан-Галли, после чего умер, не дождавшись помощи. О нападении 48-летний петербуржец заявил около шести утра. Он смог рассказать, что его избила группа подростков. Полиция задержала подозреваемых, ими оказались два 15-летних школьника.