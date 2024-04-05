В петербургском метро подтопило станцию «Дунайская»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В метро Санкт-Петербурга произошло подтопление на станции «Дунайская», кадры происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях, сообщает KP.RU. На видео можно разглядеть лужи на платформе и самих путях. Кроме того, вода стекала со стен и потолка. В пресс-службе прокуратуры по Петербургу рассказали, что уже начали проверку по факту подтопления станции.

Прокуратура установит все причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание станции метрополитена, — отметили в ведомстве.

Тем временем в пресс-службе «Петербургского метрополитена» сообщили изданию, что на станции произошло срабатывание автоматической системы пожаротушения. Там отметили, что из-за этого вода попала в проходящий над путями кабельный коллектор. Представители метрополитена уточнили, что подтопление никак не повлияло на график движения поездов и работу вестибюля.

Произошло попадание воды в проходящий над путями кабельный коллектор и далее на пути и пассажирские платформы. Дежурным персоналом оперативно перекрыты задвижки в водомерном узле, поступление воды остановлено. Организована уборка пассажирской зоны, — пояснили в пресс-службе.

Ранее в Москве станции метро «Площадь Революции» и «Курская» остались без света. Как рассказали пассажиры, в метрополитене отключились эскалаторы, а также пропала связь. Позже выяснилось, что на станциях метро Арбатско-Покровской линии случился сбой в подаче электричества.