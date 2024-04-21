В петербургском котокафе разразился скандал из-за состояния животных Персонал петербургского котокафе обвинил хозяйку в халатном отношении к животным

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В Санкт-Петербурге команда бывших сотрудников котокафе обвинила владелицу заведения в халатном отношении к животным, сообщает РЕН ТВ. Одна из них поделилась с телеканалом видеообращением, в котором рассказала, что забрала часть животных на съемную квартиру, где содержит их в комфортных условиях. В свою очередь хозяйка котокафе утверждает, что регулярно занималась лечением животных, и обвинила бывших сотрудников в их краже.

Экс-сотрудница петербургского котокафе Яся рассказала, что в августе в кафе была зарегистрирована вспышка лишая. По ее словам, руководство заведения не долечивало или отказывалось лечить животных, в результате чего у некоторых остались на ушах проплешины. По словам бывшей работницы кафе, хозяйка не собиралась тратить прибыль на содержание котов, заявляя, что потратит деньги на дизайн помещения.

По словам экс-сотрудницы, у многих котов обнаружили ушных клещей, лишай, блох и камни на зубах, лекарства неправильно хранились, а у некоторых препаратов истек срок годности. Сейчас 22 кота перевезли на съемную квартиру, где обеспечили их кормом и чистой водой.

Хозяйка котокафе заявила РЕН ТВ, что регулярно занималась лечением котов. Девушка также пожаловалась, что бывшие сотрудницы украли животных и все документы, чтобы хозяйка не смогла доказать, что коты принадлежат ей.

Отвечая на вопрос, почему экс-работники так поступили, владелица заведения ответила, что причина кроется в ее решении переехать в другой город. По ее словам, из-за этого она не может постоянно контролировать рабочий процесс. Согласно ее версии, сотрудники намеренно умалчивали о состоянии животных и не убирали вовремя помещения.

Я честно заниматься больше ничем не хочу, у меня больше нет сил, — прокомментировала она ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге юная хозяйка оттаскала своего домашнего пуделя за поводок из-за злости. Происходящее во дворе дома на улице Адмирала Трибуца заметили соседи, которые рассказали, что девушка подвешивала своего пса за ошейник, а также кидала в него снег ногами.