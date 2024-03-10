Опубликованы фото последствий пожара из-за вейпа в детском интернате В петербургском интернате произошел пожар из-за электронной сигареты

Фото: t.me/mchs_official

В петербургском интернате 15-летний подросток пострадал из-за пожара, вызванного электронной сигаретой, передает пресс-служба МЧС. Его госпитализировали, всего 16 детей эвакуировали из здания.

Все случилось в детской комнате на втором этаже. Сотрудники администрации потушили возгорание и эвакуировали 16 детей. Пострадал 15-летний парень, он госпитализирован, — сообщили в МЧС.

Судя по опубликованным фото с места происшествия, пожар произошел в кровати. Огнем повреждены корпус спального места и матрас.

В ведомстве напомнили, что электронные гаджеты представляют опасность. Каждый десятый пожар происходит из-за них.

Ранее в Оренбурге мать с годовалым ребенком едва не погибли в пожаре. Женщину с малышом спасли соседи. Пострадавшая пользовалась феном, не отключила его от сети и положила на кровать в спальне. В итоге произошло возгорание. Прибывшие на место пожарные потушили огонь.

В январе пожарным не удалось спасти 69-летнюю пенсионерку, сгоревшую под электроодеялом в Москве. На кадрах с места видно, как спасатели вскрывали дверь квартиры и пытались реанимировать женщину. Пожар произошел в двухкомнатной квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. Площадь возгорания составила два квадратных метра.