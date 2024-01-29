В петербургской школе опровергли данные о пострадавших после взрыва гранаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никто из учеников гимназии № 2 в Санкт-Петербурге не пострадал в результате взрыва похожего на гранату предмета, сообщила NEWS.ru секретарь директора учреждения Людмила Захарова. По ее словам, учреждение работает в штатном режиме.

Это действительно произошло в нашей школе. Но никаких пострадавших нет, школа работает в штатном режиме. Компетентные органы проводят проверку. Сейчас все хорошо. Пожарных вызывать не потребовалось, — сказала Захарова.

Мать одного из учащихся рассказала, что ее сын не пострадал в результате инцидента. По ее словам, которые приводит 78.ru, речь идет о детских шалостях. Предполагается, что кто-то из детей принес в гимназию страйкбольную гранату.

Мой сын сейчас со мной разговаривал. Сейчас я приеду и все узнаю. Не думаю, что это из ряда вон выходящее. Обычное подростковое баловство. У него серьезных травм нет, — сказала мать мальчика.

Ранее взрыв щитка в школе № 68, расположенной в Дзержинске Нижегородской области, привел к пожару. Из школы были эвакуированы 700 человек. Приехавшим на место происшествия пожарным удалось оперативно потушить возгорание, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что площадь возгорания составила всего 0,5 квадратного метра.