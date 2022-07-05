В петербургской поликлинике появились талоны на тетрадных листах в клетку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Telegram-каналах появилось фото из медучреждения на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге, на котором талоны к врачу распечатаны на тетрадных листах в клетку. Как пишет Telegram-канал «Подъём», в самой поликлинике не смогли уточнить, с чем связан выбор материала для талонов.

Пресс-секретарь Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Рябинина пояснила, что речь идет о частном случае. По ее словам, обычно запись к врачу происходит в электронном виде.

Никакой бумажной формы талонов нет. Талон распечатывается лишь по просьбе пациентов. Форма, как это происходит, никем не регламентирована, — подчеркнула Рябинина.

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала результаты опроса среднего персонала российских клиник. Согласно данным исследования, более половины российских медработников сообщили о перебоях с поставками импортных медицинских расходных материалов. Речь идёт о катетерах, шприцах, антисептиках, перевязочных средствах и шовных материалах. Также медперсоналу приходится экономить на перчатках и дезинфицирующих средствах.