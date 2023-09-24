В петербургских Шушарах и аэропорту Пулково пропал свет

Фото: pulkovoairport

Аэропорт Пулково

В петербургском поселке Шушары и в аэропорту «Пулково» пропал свет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев. Граждане сообщают, что до пропажи электричества видели в небе вспышку и слышали хлопок.

Весь район, все здания обесточены, лифты стоят, никакого света, подачи воды также нет, — сообщает очевидец.

Управляющая компания аэропорта заявила в комментарии РИА Новости, что энергоснабжение было нарушено в зале вылета «Пулково», но в течение минуты подачу света восстановили.

По данным Telegram-канала Mash, в окрестных ЖК также наблюдались проблемы с водоснабжением из-за отключения электронасосных станций.

В пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» изданию «Фонтанка» заявили, что в зале вылета внутренних рейсов в 19:30 было временное переключение электричества в связи с нарушением подачи электроэнергии в Санкт-Петербурге. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

30 августа посадку пассажирского самолета Boeing 737-800 в аэропорту Пулково едва не сорвал неопознанный метеозонд, который пилоты заметили в 15 метрах над воздушным судном. Черный двухметровый шар парил на высоте 1000 метров в опасной близости к лайнеру, выполнявшему рейс Мурманск — Петербург. Пилот решил продолжить снижение и в итоге благополучно посадил самолет, обошлось без пострадавших.