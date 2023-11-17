В петербургских медучреждениях всех обязали носить маски Комздрав Петербурга ввел масочный режим в медучреждениях для профилактики ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масочный режим введен в медучреждениях Санкт-Петербурга в целях профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Комитета здравоохранения города. Ограничения актуальны для всех посетителей поликлиник и больниц, а не только медперсонала.

В Петербурге в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции введен обязательный масочный режим среди персонала и посетителей медицинских учреждений, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в НИЦ имени Гамалеи успешно испытали обновленную вакцину от COVID-19. Директор центра Александр Гинцбург уточнил, что в испытаниях принимали участие 50 человек. Гинцбург отметил, что коронавирус изменился антигенно, таким образом увеличив свою заразность. Именно по этой причине создаются новые вакцины, способные защитить организм.

8 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России началась вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусом. По ее словам, в ноябре волна заболевания коронавирусом более высокая, по сравнению с первой, которая была зафиксирована в России в сентябре.