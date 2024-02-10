В Петербурге злоумышленники подожгли BMW старшеклассника «78»: в Петербурге возбудили уголовное дело из-за сгоревшего BMW старшеклассника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело из-за сгоревшего автомобиля марки BMW, принадлежавшего одиннадцатикласснику, передает 78.ru. По данным телеканала, молодой человек считает, что машину подожгли.

Как стало известно каналу, предварительно, инцидент произошел в ночь на 8 февраля около дома № 35 по Загородному проспекту. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть около 01:47, прибывшие на место сотрудники ОГИБДД обнаружили авто с обгоревшим салоном. В настоящий момент полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее житель Бахчисарайского района Крыма сжег автомобиль соседа, который обвинял его в продаже неисправной машины их общему знакомому. Все началось с того, что в декабре 2023 года крымчанин продал свое авто, предупредив нового владельца о необходимости ремонта из-за ряда неисправностей. Сделка состоялась, у мужчины, который приобрел машину, претензий к продавцу не было.

Однако общий знакомый сторон выразил недовольство и заявил, что за продажу испорченного авто нельзя было брать деньги. Обиженный на соседа за несправедливые обвинения россиянин заметил его Chery Tiggo, когда ночью проходил мимо его дома. Он взял бутылку с моторным маслом, долил туда бензина, облил капот машины и поджег ее.