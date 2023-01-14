В Петербурге жильцы пятиэтажки нашли под лестницей полусгнившее тело

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Жильцы пятиэтажного дома в Петербурге обнаружили в подъезде на Малом проспекте Петроградской стороны нашли под лестницей полусгнившее тело, передает издание «Петроград». Труп человека лежал так долго, что прибывшие на место правоохранители не смогли определить ни примерный возраст погибшего, ни пол. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

13 января, в 22:07 в полицию поступило сообщение, что в парадной дома №72 по Малому проспекту, под лестницей, обнаружен труп. Тело лежало под лестницей, в стадии сильных гнилостных изменений, — передает издание данные своего источника.

Также на месте поодаль от трупа находился телефон марки Fly.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Кашире работник станции обнаружил поодаль от железной дороги пакет с мужскими ногами и головой. Правоохранители смогли установить место жительства погибшего и обнаружили там еще один труп. Предполагается, что обнаруженный в квартире мужчина покончил с собой.