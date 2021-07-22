В Петербурге женщина выпала из окна во время пожара

В Петербурге женщина сорвалась из окна шестого этажа и разбилась, пытаясь спастись от пожара. Об этом сообщило издание «Мегаполис».

Трагедия произошла 22 июля в 04:40 в Невском районе Северной столицы. В МЧС поступило сообщение о пожаре в вoсьмикомнатной квартире бывшего общежития.

Когда ждали спасателей, из окна шестого этажа высунулась женщина. За её спиной наружу вырывались языки пламени. От ужаса она пыталась выбраться на подоконник. Очевидцы снизу кричали ей, чтобы она вернулась в комнату, легла на пол и ни в коем случае не прыгала, дожидалась пожарных, сообщает издание.

Но женщина испугалась вспышек пламени за спиной, перелезла через подоконник, сначала повисла на нем, но не удержалась и рухнула вниз. От полученных травм она скончалась на месте.

На место прибыли четыре пожарные машины и 22 человека личного состава. В 05:51 пожар был локализован.

Ранее в Харькове 15 человек погибли при пожаре в доме престарелых. Ещё пять человек получили травмы. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.