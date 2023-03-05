В Петербурге женщина сбила иностранку с ребенком в коляске В Петербурге ехавшая на красный светофор женщина сбила иностранку с ребенком в коляске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А Санкт-Петербурге на перекрестке по адресу Каменноостровский проспект, дом 32, водитель автомобиля Lada Kalina, женщина 1964 года рождения, проехала на красный сигнал светофора и сбила пешехода. Как сообщили в региональном ГУ МВД России, пострадавшей оказалась иностранка 1983 года рождения, которая переходила проезжую часть с коляской в момент разрешающего сигнала светофора.

4 марта в 20.45 по адресу: Каменноостровский проспект, дом 32 автоледи 1964 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 111940», двигаясь по Каменноостровскому проспекту от Большого проспекта Петроградской стороны в сторону улицы Рентгена, на регулируемом перекрестке при проезде на запрещающий сигнал светофора совершила наезд на пешехода, гражданку одной из стран ближнего зарубежья, 1983 года рождения, переходившую проезжую часть с коляской на разрешающий сигнал светофора, — заявили в ведомстве.

Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Информация об инциденте была опубликована в Telegram-канале ведомства.

Ранее из-за погодных условий произошло ДТП на платной трассе М-11 в Новгородской области с участием более 40 автомобилей. В результате погибла женщина и еще пятеро человек были доставлены в больницу. В том числе пострадали четыре ребенка. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи установят обслуживающую компанию, которая обязана была следить за состоянием М-11 зимой.