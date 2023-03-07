Жительница Петербурга насмерть обварилась кипятком в ванной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге женщина умерла, обварившись кипятком в ванной, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, погибшей было 54 года. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

Тело погибшей петербурженки нашли в ее квартире на Пролетарской улице в Колпино. По данным источника, в ушах и носу женщины была кровь.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге в феврале. Тогда местная жительница, пережившая блокаду Ленинграда, заживо сварилась в своей квартире из-за прорыва трубы с горячей водой. Погибшая 94-летняя пенсионерка была инвалидом второй группы. Один из соседей погибшей рассказал, что у нее часто ломалась сантехника и что она плохо ходила в силу преклонного возраста. По данным СМИ, в ванной женщины вырвало смеситель, но она не смогла вовремя подняться и покинуть помещение.

В январе житель Петербурга пострадал из-за прорыва трубы на улице Бассейная. Мужчина обварил ногу, после чего был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. От госпитализации после оказания необходимой медицинской помощи петербуржец отказался.

Ранее в Красноярском крае четырехлетний ребенок обварился кипятком из чайника, сообщается на сайте регионального управления МВД. Мать пострадавшего решила не обращаться к медикам после несчастного случая, в результате самолечения ребенок скончался.