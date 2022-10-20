В Петербурге женщина до смерти забила возлюбленного сковородкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге женщина до смерти забила возлюбленного сковородой за то, что мужчина ударил ее, сообщает «Фонтанка». После случившегося она легла спать, из-за чего провела почти сутки в одной квартире с трупом.

Инцидент произошел 17 октября. В этот день 44-летняя россиянка пригласила в гости 46-летнего гражданина Белоруссии. В квартире на Пражской улице пара выпила, после чего завязался конфликт. Во время словесной перепалки мужчина ударил возлюбленную рукой по лицу, а затем пихнул ногой в живот. Женщина схватила сковороду и дважды ударила нападавшего по голове, и тот оказался лежащим на полу. После случившегося петербурженка легла спать, а когда проснулась — обнаружила бездыханное тело мужчины с запекшейся кровью на затылке.

Об инциденте стало известно, благодаря забеспокоившейся матери погибшего. Она обратилась в полицию, поскольку невестка перестала выходить на связь, в то время как дверь в ее квартиру была закрыта изнутри.

Правоохранители изъяли из квартиры петербурженки семь сковородок и доставили ее в отдел для выяснения обстоятельств. Женщине грозит уголовное дело об убийстве.

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