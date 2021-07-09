В Петербурге жара побила рекорд 80-летней давности

В Санкт-Петербурге зафиксирован очередной температурный рекорд. Столбик термометра поднялся выше 33 градусов. Об этом рассказал на своей странице в Instagram ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что уже в 10 часов утра температура воздуха в Северной столице составляла +30,9, что на 0,3 градуса выше показателя, зафиксированного в 1941 году. К 15 часам температура повысилась до 33,7 градуса тепла.

Таким образом, в Санкт-Петербурге установлен очередной, уже второй в июле и седьмой за лето суточный рекорд максимальной температуры воздуха, — написал специалист.

Он добавил, что точное значение рекорда будет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Синоптик рассказал, что в начале следующей недели аномально жаркая и сухая погода в Петербурге сохранится. Он допустил, что температурный рекорд может быть вновь обновлён.

Ранее Леус заявил, что в Москве жара может сохраниться минимум до 18 июля. По его словам, самые высокие температуры ожидаются в период с 10 по 12 июля.