В Петербурге заявили об отсутствии дефицита вакцин от COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поставки вакцин от COVID-19 в Петербург прекратили с января по август из-за улучшения эпидемиологической ситуации: препарат расходовался медленно, недостатка в нем не было, сообщает «МК-Санкт-Петербург». Недавно в город возобновили поставки препаратов от коронавируса, дефицита не наблюдается, заверили в комздраве.

Однако вместо вакцины «Спутник Лайт», которая изначально предназначалась для ревакцинации, горожанам могут колоть первый компонент «Спутника V». Рекомендации Минздрава позволяют это делать.

Допускается, при необходимости, однократная вакцинация компонентом I в дозе 0,5 мл, что соответствует вакцинации препаратом «Спутник Лайт». На 13 августа 2022 года дефицита вакцины в городе нет, — говорится в сообщении.

Ранее вирусолог Елена Малинникова отметила, что беспокойство у медиков вызывает не столько рост заболеваемости коронавирусом, сколько возможное сочетание COVID с сезонными осенними заболеваниями — аденовирусом и гриппом. Она подчеркнула, что основным способом профилактики сочетания COVID с сезонными заболеваниями является вакцинация.