В Петербурге заявили о критической нагрузке на стационары

https://static.news.ru/photo/2b70f1f4-3d49-11eb-8761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В стационары Петербурга для лечения больных с COVID и внебольничной пневмонией за неделю с 7 по 13 декабря госпитализировали рекордное количество пациентов. Об этом заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Установлен исторический максимум недельной госпитализации в перепрофилированные под работу с инфекционными больными стационары — 5785 человек. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 6,1%, — цитирует его «Интерфакс».

Лисовец назвал нагрузку на стационарную службу предельной. Более того, он считает её беспрецедентной.

Ранее сообщалось, что в этом году смертность в Санкт-Петербурге превысила рождаемость, кроме того, каждый 12-й умерший от коронавируса оказался из Северной столицы. При этом Росстат выделил две группы смертей от COVID-19. Первую составили умершие пациенты, где коронавирус был основной или предполагаемой причиной смерти. Таких случаев в октябре зафиксировали 13 896 — и петербуржцев из них 1099. Получается, что это каждый 12-й.

Специалисты Роспотребнадзора объяснили высокую смертность от COVID-19 в Санкт-Петербурге тем, что в городе живёт слишком взрослое население.

Как писал NEWS.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Северная столица находится у «красной черты» из-за коронавируса. Он подчеркнул, что власти города делают всё возможное для стабилизации ситуации.