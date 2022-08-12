В Петербурге завели уголовное дело после падения солдата-срочника в реку

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ) после падения солдата-срочника в реку Большая Невка. Обстоятельства произошедшего устанавливают военные следователи, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел утром 11 августа. Строй военнослужащих шел по Сампсониевскому мосту из Военно-медицинской академии на крейсер «Аврора», когда один из солдат внезапно оказался в воде. Тело его до сих пор не найдено, поиски продолжаются.

Пропавшему молодому человеку был 21 год. Месяц назад его призвали в армию в Калининграде. На корабле-музее он проходил службу в качестве стрелка отделения охраны.

Ранее сообщалось, что в Ялте на территории парка Минобороны нашли тело майора полиции, пропавшего за несколько дней до этого. Рядом с ним лежал мобильный телефон с разбитым дисплеем. Предполагается, что полицейский свел счеты с жизнью, но причина его поступка пока не установлена. Предсмертной записки он не оставил, долгов и кредитов у него не было.