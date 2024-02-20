В Петербурге застрелили водителя, который привез детей в школу

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В Санкт-Петербурге водителю, который привез в школу детей, выстрелили в затылок, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, мужчина ждал у машины, пока хозяин транспортного средства отводил детей на уроки.

Отмечается, что инцидент произошел возле школы № 662. Согласно сведениям канала, пока уроженец Узбекистана Рустамбек Алдаев стоял у автомобиля, к нему сзади подошел человек, выстрелил в голову и сбежал. Все случилось на глазах у свидетелей. На месте случившегося эксперты обнаружили гильзу, калибра 9 мм.

Состояние раненого неизвестно. Мотивы преступления устанавливаются. По предварительной информации, Алдаев работает личным водителем у одного из петербургских адвокатов.

Ранее один человек пострадал в результате стрельбы, произошедшей в Северном административном округе Москвы. На улице Дегунинской между гражданами произошел конфликт, во время которого один из участников выстрелил в оппонента из неустановленного оружия, предположительно, травматического, после чего скрылся на автомобиле Toyota. Пострадавшего доставили в больницу.

До этого в Санкт-Петербурге девушка случайно выстрелила в возлюбленного из пневматического пистолета и попала в глаз. Инцидент произошел, когда пара сидела в автомобиле. Девушка рассматривала оружие и случайно дважды нажала на спусковой крючок. В результате пуля попала ее возлюбленному в глаз и застряла там. У молодого человека диагностировано проникающее ранение склеры, его срочно госпитализировали.