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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе вводится запрет на спортивные, досуговые и культурные мероприятия численностью более 50 человек.

Как говорится в постановлении, запрет на проведение массовых мероприятий действует до 30 апреля. Кроме того, гражданам РФ, иностранцам и лицам без гражданства рекомендуют воздержаться от поездок в (через) Санкт-Петербург, а горожанам старше 65 лет — не посещать общественные места.

Как писал NEWS.ru, все десять регионов Сибирского федерального округа ввели режим повышенной готовности в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Последней это сделала Томская область. В Новосибирской, Иркутской областях и в Алтайском крае режим повышенной готовности власти ввели также с 18 марта, в Кузбассе — с 14 марта.

Всего в мире коронавирусом по состоянию на 18 марта заразились более 204 тысяч человек. Из них 8,1 тысячи умерли, более 82 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов составляет 147, выписаны по выздоровлению пять человек.