В Петербурге закрылось генконсульство европейской страны Генконсульство Финляндии прекратило работу в Санкт-Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральное консульство Финляндской Республики

С 1 октября в Санкт-Петербурге прекратило работу генеральное консульство Финляндии, передает РБК. Российская сторона отозвала согласие на его деятельность в июле текущего года. Тогда же несколько сотрудников финского посольства были объявлены персонами нон грата.

Это стало ответом Москвы на высылку девяти сотрудников российской дипмиссии в Хельсинки. Финляндия приняла соответствующее решение в июне 2023 года. Власти страны объяснили данный шаг действиями дипломатов, которые противоречат Венской конвенции.

В МИД России позднее вызвали посла Финляндии Антти Хелантерю, выразив ему решительный протест. Политику Хельсинки в ведомстве назвали конфронтационной и антироссийской. В МИД отметили, что действия Финляндии противоречат взаимовыгодному сотрудничеству государств. В министерстве добавили, что обсуждаемые условия вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности РФ.

Ранее в российском Смоленске прекратило свою работу генеральное консульство Польши. Это было сделано в соответствии с решением правительства России, отметили в Министерстве иностранных дел республики. Агентство работало на территории РФ на протяжении более десяти лет.