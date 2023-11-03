В Петербурге заключенный погиб из-за попавшего в дробилку рукава куртки В Петербурге заключенный погиб во время работы с измельчителем сырья

В Санкт-Петербурге заключенный исправительной колонии (ИК) погиб из-за попавшего в дробилку рукава куртки, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Следователи уже разбираются в деталях произошедшего.

По данным канала, 33-летний Юлиан отбывал наказание в ИК № 6 на Грузовом проезде. Пострадавший был осужден по статье, связанной с запрещенными веществами.

Погибший работал с измельчителем сырья, когда рукав его куртки случайно попал в оборудование. Ткань затянуло, достать из дробилки ее было невозможно, пишет Mash. Далее осужденный ударился головой о металлическое ограждение станка, смерть наступила мгновенно.

Ранее в изоляторе временного содержания города Балашихи заключенный умер при падении со шконки в камере, где не работали камеры видеонаблюдения. 58-летний мужчина упал со второго яруса кровати, а когда к нему подошли сотрудники ИВС, он уже не дышал.

В 2021 году в Ростовской области в городе Шахты сотрудник лечебно-исправительного учреждения пронес на территорию наркотики и употребил их вместе с двумя заключенными, осужденными за убийство. После чего все трое потеряли сознание, в таком состоянии их обнаружили другие сотрудники учреждения и вызвали скорую. По пути в больницу один из пострадавших скончался.