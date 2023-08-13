В Петербурге загорелся трехлетний мальчик, проливший средство для розжига

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трехлетний мальчик из Санкт-Петербурга попал в реанимацию после того, как пролил на себя средство для розжига, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Он уточнил, что загорелся баллон со спиртом, маленький ребенок в результате пожара получил около 16% ожогов тела.

Мальчик пострадал от загоревшегося баллона со спиртом. Ребенок до этого пролил на себя жидкость для розжига, — рассказал собеседник РЕН ТВ.

По его словам, сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области врачи провели операцию ребенку, который случайно выпил бытовую химию. Как рассказал главный врач Иркутской детской областной клинической больницы Юрий Козлов, последствия попадания в организм щелочной жидкости были серьезные — пищевод приобрел рубцовую структуру, произошло сужение до полного исчезновения пищеводной трубки. Тем не менее медикам удалось спасти пострадавшего.

До этого в Санкт-Петербурге трехлетний мальчик выпил жидкость для розжига и отравился. Ребенка госпитализировали с химическим ожогом внутренних органов, он находился в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.