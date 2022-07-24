В Петербурге загорелся производственный цех площадью 5 тысяч кв.м. В Санкт-Петербурге на деревообрабатывающем предприятии произошел пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На крупном деревообрабатывающем предприятии в Санкт-Петербурге произошел пожар, сообщается на сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. По данным ведомства, пламя охватило цех и пристройку к нему, а общая площадь горения составляет пять тысяч квадратных метров.

Пожар произошел в воскресенье утром в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга. МЧС уточняет, что к тушению пожара привлечены 21 единица техники и 90 человек личного состава.

24 июля в 06:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, п. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 4. Площадь горения увеличена до пяти тысяч квадратных метров. В 07:43 ранг пожара повышен до №3, — сообщили в ведомстве.

Информации о пострадавших в результате пожара пока не поступало.