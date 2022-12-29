В Петербурге загорелся бизнес-центр «Берег»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Петербурге загорелся бизнес-центр «Берег», передает Telegram-канал KP.RU. Отмечается, что всех работников эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.

Утром 9 декабря начался пожар в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье. В результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Пожар возник в результате нарушений при проведении сварочных работ в пристройке к зданию.

Следственный комитет задержал прораба и сварщика по делу о масштабном пожаре в ТЦ «Мега Химки». Рабочие подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.