В Петербурге загорелись воинская часть Росгвардии и здание консерватории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге загорелись крыша воинской части Росгвардии и здание консерватории Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Информации о пострадавших по обоим происшествиям не поступало.

В канале отметили, что пожары возникли почти одновременно. Позже стало известно, что из консерватории эвакуируют персонал и посетителей.

6 декабря в Сколково была объявлена эвакуация. По громкоговорителю объявили о чрезвычайной ситуации. Всех находившихся в центре попросили немедленно покинуть помещение. Позже выяснилось, что на тревожную кнопку нажали случайно. Тем не менее к месту прибыли несколько пожарных авто.

Немногим ранее крупное возгорание возникло в квартире на улице Барышихе в московском районе Митино. По данным телеканала «360», в результате инцидента погибла женщина, находившаяся в квартире. Как отмечают источники телеканала, помещение было сильно захламлено. В столичном управлении МЧС России не предоставили точных данных по числу пострадавших и погибших. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание, несмотря на сильную задымленность подъезда.