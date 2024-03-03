В Петербурге зафиксируют повреждения автомобилей после падения БПЛА

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД и районная администрация начали фиксировать вместе с собственниками повреждения машин после предположительной атаки беспилотника на Пискаревском проспекте, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района. Губернатор города Александр Беглов заявил, что пострадавшим будет выплачена компенсация.

На Пискаревском, 161 и 159, к. 2, продолжаются восстановительные работы. Сотрудники ГИБДД совместно с представителями администрации и оценочной компании зафиксируют вместе с собственниками повреждения автомобилей для ремонта, — говорится в распространенном сообщении.

Telegram-канал «112» сообщил, что утром в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербургев один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. Telegram-канал SHOT в свою очередь написал о громком взрыве и о том, что до него в небе слышали звук мотора. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В результате ЧП в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте повреждено как минимум 15 квартир, эвакуировано 100 человек. Шесть человек обратились за помощью к медикам, женщина в возрасте 92 лет была госпитализирована из-за стресса. Позже количество пострадавших от предположительной атаки беспилотника в Петербурге увеличилось до восьми человек.