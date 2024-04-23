В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с маткапиталами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемых в махинациях с материнским и земельным капиталами, сообщила представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, оперативные мероприятия проводились одновременно в Кургане, Лангепасе, Северной столице, а также в Республике Дагестан.

Задержаны подозреваемые в серии мошенничеств при получении выплат. Мероприятия проводились одновременно в городах Кургане, Лангепасе и Санкт-Петербурге, а также в Республике Дагестан. Установлено, что 45-летняя жительница города на Неве, являясь уроженкой Дагестана, разработала криминальную схему по обогащению за счет бюджета Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении.

По данным Волк, подозреваемая через доверенных лиц из Дагестана подыскивала жительниц Петербурга, имеющих трех и более детей, после чего ее сообщники обеспечивали им фиктивную регистрацию в городе. От многодетных мам злоумышленники получали ключи доступа к госуслугам, а их паспорта и другие документы, включая доверенности на сделки, передавали или пересылали по почте.

Затем на основании доверенностей с пакетом собранных документов фигуранты обращались в госорганы для оформления материнского и земельного капиталов, средства которых после перечисления направляли для покупки участков в Челябинской или Курганской области. Каждый из них якобы стоил около 630 тысяч рублей. Однако заранее эту землю приобретал супруг задержанной, их реальная стоимость составляла от трех тысяч в Курганской области до 15 тысяч — в Челябинской.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ. В ходе 20 обысков изъяты денежные средства и документы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается, — отметила Волк.

Ранее сотрудники полиции Санкт-Петербурга пресекли схему мошенничества с обманом служб доставки. Правоохранителями был задержан житель Пензы, который нелегально получал доступ к чужим аккаунтам. Следователи возбудили 12 уголовных дел по признакам преступлений, соответствующим статье 159 УК РФ. Фигуранта поместили под стражу. В настоящий момент устанавливаются все эпизоды незаконной деятельности.