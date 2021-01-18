В Петербурге задержаны несколько человек на акции в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/2f3355ca-59b9-11eb-a893-fa163e074e61_660.jpg Фото: Питер Решает/vk.com

В центре Петербурга, у станции метро «Гостиный двор» проходит акция в защиту российского оппозиционера Алексея Навального. Полиция третий час ведёт выборочные задержания.

Сторонники Навального начали собираться у Гостиного двора в 18:00. Полицейские предупредили собравшихся о несогласованном характере мероприятия, после чего приступили к точечным задержаниям, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что на 20:40 полиция задержала несколько десятков человек. Часть из них были задержаны за аплодисменты, часть — за попытки развернуть плакаты и скандировать лозунги. Есть даже задержанные пожилые женщины — они громко ссорились. Активисты сообщили о задержании корреспондента телеканала «Дождь» Дениса Кабакова.

Вечером 17 января во Внуково задержали сторонников Навального и других активистов, собравшихся встретить политика: Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Дмитрия Бескоровайного, Алексея Молокоедова, Анастасию Кадетову, Илью Пахомова. В их числе оказались и бывшие узники «московского дела» Самариддин Раджабов, Константин Котов и Валерий Костенок.

Как писал NEWS.ru, почти 70 человек задержали силовики после возвращения в Россию Алексея Навального из Германии.