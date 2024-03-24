Полиция Петербурга задержала заявившего о бомбе в ТЦ «Лондон Молл»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали мужчину, который заявил о бомбе в ТЦ «Лондон Молл» в Невском районе Санкт-Петербурга, он попал на камеры видеонаблюдения, сообщает «Фонтанка». По данным издания, молодой человек не смог объяснить свои мотивы, как и ответить на вопросы о том, где бомба и есть ли она вообще.

Как отмечается, мужчина привлек внимание полиции днем 24 марта на территории ТЦ, в разговоре с полицейскими он заметно нервничал и вел себя странно. Затем, уточняет издание, он заявил, что в здании установил бомбу, а на вопрос о ее мощности неуверенно заявил о массе взрывчатки в 10 кг. Из-за этих слов в здании объявили эвакуацию, на место событий прибыли экстренные службы, кинологи и саперы.

Также сообщается, что мужчина попал в объективы камер видеонаблюдения. Сейчас с задержанным общаются следователи, более конкретной информации о мотивах поступка пока нет. Издание добавило, что мужчина, предварительно, не является гражданином России.

Ранее стало известно об эвакуации ТЦ «Лондон Молл» в Северной столице. Экстренные службы, по словам очевидцев, прибыли на место происшествия очень быстро. Территорию объекта прочесывают саперы, сообщений об опасных для жизни предметах не поступало.