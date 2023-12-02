В Петербурге задержали вооруженного топором курьера В Петербурге задержали курьера, напавшего на таксиста с топором

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Правоохранители задержали курьера, угрожавшего топором водителю такси в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. Там отметили, что дебоширом оказался 35-летний местный житель.

В результате оперативно-розыскных мероприятий у дома 27 по Гражданскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого второго участника конфликта — 35-летнего местного жителя, — отметили сотрудники ведомства.

В четверг вечером, 30 ноября, в полицию обратился сотрудник такси, который сообщил, что около дома на Вознесенском проспекте курьер одного из маркетплейсов угрожал ему топором, а затем этим же орудием поцарапал автомобиль. Видео с инцидентом появилось в Сети. На кадрах видно, как мужчина на мопеде остановился перед машиной на светофоре, достал из сумки топор и начал размахивать им перед лицом водителя.

Свои действия дебошир объяснял тем, что таксист во время недавнего конфликта прыснул на него из газового баллончика и потребовал, чтобы тот вышел из машины. Водитель поспешил покинуть место происшествия, а курьера отключили от системы доставки заказов, сообщил изданию теперь уже бывший работодатель задержанного.

Ранее дорожный конфликт на одной из улиц в Уфе вылился в драку между студентом и замдиректора местного транспортного управления. Учащийся рассказал, что не пропустил автомобиль чиновника, после чего тот остановил его и начал бить.