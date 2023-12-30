В Петербурге задержали участников массовой драки у ТЦ на Бухарестской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали семерых участников драки в Санкт-Петербурге, сообщает региональное управление МВД по региону. Инцидент произошел у торгового центра во Фрунзенском районе.

Сообщение о драке поступило в полицию в четверг, 28 декабря, в вечернее время. 24-летний мужчина заявил, что у входа в торговый центр на Бухарестской улице происходит драка. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двух 26-летних граждан одной из стран ближнего зарубежья, 23-летнего местного жителя, а также еще четверых участников конфликта в возрасте 36–47 лет — один из них является иностранцем.

Установлено, что вечером этого дня в лифте торгового комплекса между тремя работниками бара и четырьмя участниками другой компании произошел словесный конфликт, который перерос в обоюдную драку на выходе из торгового комплекса, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, на пятерых участников драки составлены административные протоколы, двоих задержали. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель избил молодого человека, который показал ему неприличный жест. Пострадавший пересекал проезжую часть в компании восьми человек в не предусмотренном для этого месте. Двигавшийся в этот момент по дороге водитель легковушки не стал пропускать пешеходов, что побудило одного из них показать средний палец.