В Петербурге задержали стрелявшего из «травмата» водителя «Мерседеса» Полиция Петербурга задержала водителя «Мерседеса» за стрельбу из пистолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя, стрелявшего из травматического пистолета во время дорожного конфликта на Лиговском проспекте. По данным Telegram-канала «Петербургская полиция», задержанным оказался 26-летний мужчина. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Инцидент произошел вечером 28 апреля неподалеку от дома № 271. После стрельбы мужчина скрылся, однако позднее правоохранителям удалось установить его личность. Авторы канала уточнили, что уже на следующий день подозреваемого в стрельбе задержали сотрудники полиции Фрунзенского района. Они изъяли у мужчины травматический пистолет, из которого он стрелял. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы, а также крупный штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Ранее в Первоуральске местный житель помог остановить пьяного водителя «Газели», зацепившись за окно машины. Инспекторы ГИБДД устроили за автомобилистом погоню. Один из них прыгнул на лобовое стекло, но слетел. «Газель» проехала несколько кругов во дворе. Неравнодушный уралец решил помочь полицейским и зацепился за приоткрытое окно машины, которое позднее выбили инспекторы. Он сумел вытащить нарушителя.