«Хотел опробовать пистолет»: подросток попался после стрельбы по людям В Петербурге задержали стрелка по прохожим

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали стрелка по прохожим, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. По данным полиции, им оказался 17-летний студент второго курса колледжа, у него изъяли стартовый сигнальный пистолет Kurs G-17. Молодой человек объяснил, что хотел его опробовать.

Полицейскими Выборгского района города задержан стрелок по прохожим. 21 июня 2024 года в полицию Выборгского района обратился 55-летний местный житель с сообщением о том, что утром у дома его обстрелял неизвестный в автомобиле, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), — говорится в сообщении.

После этого 22 июня у дома 13 по улице Седова наряд Госавтоинспекции остановил автомобиль GWM TANK 500 под управлением 34-летнего водителя. Мужчина рассказал, что сдавал машину по договору аренды 20-летнему местному жителю. В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что стрелял из авто 17-летний студент.

В этот же день около 17:10 у дома 14 по Тихорецкому проспекту молодой человек был задержан. У него изъят стартовый сигнальный пистолет Kurs G-17. Задержанный рассказал, что очень хотел опробовать светошумовой пистолет. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ, — отметили в полиции.

Ранее пьяный мужчина открыл огонь по балконам в подмосковном Серпухове после просьбы соседей сделать музыку потише. Он сидел в своем дворе на улице Дзержинского и слушал музыку на портативной колонке. Жильцы дома пожаловались на выбранный репертуар и попросили мужчину убавить звук. В ответ 40-летний хулиган достал пневматический пистолет и начал стрелять по окнам. Никто не пострадал.