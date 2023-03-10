В Петербурге задержали сотрудника МВД и нашли у него криптоферму В Петербурге задержали замглавы УМВД по Василеостровскому району и нашли криптоферму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге заместителя начальника главы отдела МВД по Василеостровскому району Андрея Сердюкова по делу о взятке, сообщает «Фонтанка». В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили у него на даче крупную криптоферму.

Высокопоставленный работник МВД был задержан после появления информации о том, что он получил взятку в размере 50 тысяч рублей от местного ресторатора Александра Коновалова. В обмен на деньги тот требовал вернуть кальяны в антикафе на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. В момент проведения обысков Сердюков уже находился на допросе в городском отделе Следственного комитета.

Сам Коновалов был арестован ранее. Он отрицал дачу взятки Сердюкову и утверждал, что власти города борются с ним из-за отрицания системы QR-кодов в период пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур России пришли к владельцам ряда баров в Санкт-Петербурге с целью проведения обысков. Правоохранительные органы подозревают рестораторов в мошенничестве, а также в создании организованной преступной группировки. По данным СМИ, ООО «Бар-Групп», куда входят заведения Vice Сity, Noir, White Point, RS20, Nau, «Перестройка», «Фартук», «Искра», а также стрип-бар «Провокатор» использовали метод консумации. Часть заведений с помощью привлекательных девушек спаивала клиентов с целью выкачать из них деньги. Отмечается, что счета за отдых с девушками и крепким алкоголем иногда доходили до трех миллионов.