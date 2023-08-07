В Петербурге задержали серийного поджигателя ж/д оборудования SHOT: в Петербурге задержали подозреваемого в четырех диверсиях на железной дороге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Санкт-Петербурге задержали 41-летнего жителя Приморского района, подозреваемого в поджогах оборудования на железной дороге. По данным канала, на его счету по меньшей мере четыре диверсии, за каждую из которых он получил по 10 тысяч рублей от украинских кураторов.

Мужчину задержали после поджога шкафа связи, совершенного 6 августа на 71-м километре перегона Лебяжье — Калище в Ленобласти. Сотрудники правоохранительных органов смогли выследить подозреваемого благодаря отпечатку обуви, оставленному на месте преступления.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи. Установлено, что он причастен к аналогичным диверсиям в Сестрорецке, Белоострове и в Лисьем Носу, которые были совершены в конце июля и начале августа.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве за поджог на железной дороге задержали двух подростков 15 и 16 лет. По информации журналистов, они согласились на диверсию за вознаграждение в 10 тысяч рублей. После задержания школьники дали признательные показания и были отпущены под обязательство о явке. Оба подростка из благополучных семей.