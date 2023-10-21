Появились подробности задержания проколовшего шины ножом водителя Mercedes РЕН ТВ: у проколовшего шины в Петербурге водителя Mercedes изъяли нож и машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге у проколовшего шины другого автомобиля водителя Mercedes изъяли нож и машину, сообщает РЕН ТВ. Накануне его задержала полиция.

Канал добавляет, что машину дебошира поместили на штрафстоянку. В отношении него могут возбудить уголовное дело.

Инцидент произошел вечером 20 октября на пересечении Крестовского проспекта и улицы Рюхина. Пострадавшая рассказала, что хотела объехать пробку по встречной полосе, но маневр пресек Mercedes. Девушка включила сигнал аварийной остановки. Водитель иномарки в это время вышел из своей машины с ножом и проткнул шины ее автомобиля. После этого мужчина предложил автоледи проезжать.

Уточняется, что водитель Mercedes управляет иномаркой не первый день, а сама машина принадлежит жене бывшего сенатора Наталье Тюльпановой. Предполагаемая владелица Mercedes отреклась от авто и не стала комментировать ситуацию.

До этого водитель легкового автомобиля затеял драку в Екатеринбурге. Шофер припарковался в неположенном месте возле торгового центра «Гринвич» и не реагировал на замечания охранника. После этого водитель наехал секьюрити на ногу, а затем и вовсе ударил охранника. Тот в долгу не остался и ответил обидчику. В итоге мужчин разняли, никто из сторон конфликта не стал подавать заявлений в полицию.