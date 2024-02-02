Поджигающих покрышки подростков задержали в Петербурге Два новых случаях поджога покрышек в парадных зарегистрировали в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло два новых случаях поджога покрышек в парадных, сообщает телеканал 78. По его данным, сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых подростков по подозрению в совершении преступлений. Один из юношей устроил пожар на Новосмоленской набережной, еще трое — на улице Карпинского.

Первый инцидент произошел в доме № 1 на Новосмоленской набережной. Огонь от покрышек перекинулся на входную дверь в одну из квартир и повредил ее. Жилец рассказал телеканалу, что не усматривает в произошедшем политической подоплеки.

Не вижу в этом поступке никакой политической подоплеки. На двери даже не было номера. Врагов у меня нет. В квартире я не проживаю, — пояснил он.

В поджоге заподозрили 18-летнего юношу, его задержали. Из Новогорелово его доставили в отделение полиции и возбудили уголовное дело.

Еще одно происшествие произошло в парадной дома № 11 на улице Карпинского. Подростков, обливших покрышки горючей жидкостью и собиравшихся их поджечь, поймали с поличным. Молодых людей задержали, ими оказались трое молодых людей в возрасте 17-18 лет и одна 13-летняя девочка. Один из них объяснил, что за преступление ему пообещали награду в 140 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что полицейские проверяют причастность украинского журналиста и блогера Анатолия Шария к восьми инцидентам с поджогами шин в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Собеседник РИА Новости указал, что все преступления были совершены в конце 2023 — начале 2024 года аналогичным образом — путем поджога двух — четырех шин у входных дверей в квартиры.