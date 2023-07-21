В Петербурге задержали подозреваемого в подрыве банкомата в Сбербанке МВД: задержан житель Петербурга, подозреваемый в подрыве банкомата в Сбербанке

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в подрыве банкомата в отделении Сбербанка в Колпино, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. В Telegram-канале ведомства отмечается, что в ходе обыска у мужчины были изъяты пулемет со снарядами, а также взрывчатка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Задержан подозреваемый в умышленном повреждении чужого имущества и попытке хищения денежных средств. В полицию поступило сообщение о повреждении банкомата в городе Колпино. <...> Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его возле дома 114 по проспекту Металлистов. В ходе обыска обнаружены, предположительно, взрывчатое вещество, ручной пулемет Калашникова и патроны к нему, — заявила Волк.

Также она рассказала, что мужчину подозревают в совершении похожего преступления 14 июля в Калининском районе Санкт-Петербурга. Тогда преступник пытался вскрыть банкомат, в котором находились три миллиона рублей. Ему не удалось это сделать, он скрылся с места преступления.

О взрыве в отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге накануне сообщил Telegram-канал Baza. Инцидент произошел на бульваре Трудящихся. Мужчина заложил в вестибюле банка пакет и поджег его. После взрыва злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавших нет, деньги похищены не были.