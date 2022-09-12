Полиция Санкт-Петербурга задержала троих аниматоров в костюмах дракона, жирафа и коня, которые приставали к прохожим на Невском проспекте, вымогая деньги. Мужчины предлагали людям сфотографироваться с ними, после чего требовали деньги. Как рассказала «Невским Новостям» юрист Юлия Федотова, строгость их наказания будет зависеть от того, угрожали задержанные прохожим или нет. По словам эксперта, в случае с попрошайничеством закон гораздо лояльнее.

Если они просто навязчиво вымогали деньги, теоретически это можно подтянуть как хулиганство, но это административное наказание. А вот если они угрожали, то это можно расценить как разбой, вымогательство,пояснила эксперт.

Федотова добавила, что требование денег может обернуться лишь 15 сутками административного ареста.

Также юрист рассказала, что использование костюмов мультипликационных персонажей в данном случае — это нарушение авторского права, ведь вымогатели использовали эти образы в коммерческих целях. Разбирательство по этому вопросу может начаться только после заявления киностудии, которая снимала мультфильмы. Однако, считает Федотова, такой незначительный инцидент их внимание не привлечет.

В 2021 году тульское управление МЧС приняло на работу «Тульский Пряник» — человека в ростовом костюме кондитерского изделия. Как сообщалось, «пряник» получил удостоверение спасателя, а также медаль «За пропаганду спасательного дела». Планировалось, что он будет инструктировать детей о профилактике пожаров.

 