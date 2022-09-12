В Петербурге задержали «плюшевых» аниматоров, вымогавших деньги у прохожих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга задержала троих аниматоров в костюмах дракона, жирафа и коня, которые приставали к прохожим на Невском проспекте, вымогая деньги. Мужчины предлагали людям сфотографироваться с ними, после чего требовали деньги. Как рассказала «Невским Новостям» юрист Юлия Федотова, строгость их наказания будет зависеть от того, угрожали задержанные прохожим или нет. По словам эксперта, в случае с попрошайничеством закон гораздо лояльнее.

Если они просто навязчиво вымогали деньги, теоретически это можно подтянуть как хулиганство, но это административное наказание. А вот если они угрожали, то это можно расценить как разбой, вымогательство, — пояснила эксперт.

Федотова добавила, что требование денег может обернуться лишь 15 сутками административного ареста.

Также юрист рассказала, что использование костюмов мультипликационных персонажей в данном случае — это нарушение авторского права, ведь вымогатели использовали эти образы в коммерческих целях. Разбирательство по этому вопросу может начаться только после заявления киностудии, которая снимала мультфильмы. Однако, считает Федотова, такой незначительный инцидент их внимание не привлечет.

В 2021 году тульское управление МЧС приняло на работу «Тульский Пряник» — человека в ростовом костюме кондитерского изделия. Как сообщалось, «пряник» получил удостоверение спасателя, а также медаль «За пропаганду спасательного дела». Планировалось, что он будет инструктировать детей о профилактике пожаров.