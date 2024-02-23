В Петербурге задержали перепутавшего жертву киллера Подозреваемых в убийстве водителя адвоката Патрушева задержали в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заказчика убийства адвоката Виктора Патрушева в Санкт-Петербурге, а также исполнителя преступления, который перепутал жертву, по ошибке приняв за нее личного водителя предполагаемой жертвы, задержали в Санкт-Петербурге, сообщил региональный главк МВД. Там отметили, что ГСУСК по Петербургу возбудил дело о покушении на убийство.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска установлены обстоятельства преступления, а также задержаны лица, причастные к нему. Как установили оперативники, потерпевший, 41-летний гражданин ближнего зарубежья, стал жертвой нападения по ошибке, — говорится в сообщении.

Утром 20 февраля злоумышленник выстрелил в затылок водителю, который привез к гимназии ребенка. Известно, что пострадавший — 42-летний гражданин Узбекистана. Он работал водителем у семьи дизайнера и адвоката. Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии, где позднее и скончался.

Момент нападения на водителя попал на камеры уличного видеонаблюдения. В Сети были опубликованы кадры. На месте случившегося эксперты обнаружили гильзу калибра 9 мм.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы на улице Плющиха в центре Москвы 14 февраля. 29-летний злоумышленник задержан, он и еще двое участников конфликта получили ранения. По данным следствия, подозреваемый открыл огонь из травматического оружия в сторону незнакомых мужчин.