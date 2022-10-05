В Петербурге задержали оскорблявшего русских мигранта В Петербурге задержали мигранта, затеявшего спор в автобусе про «русских и нерусских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция задержала мигранта, который в нетрезвом состоянии конфликтовал в салоне автобуса с семейной парой про «русских и нерусских», сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ранее СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео конфликта в салоне рейсового автобуса, ролик вызвал широкий резонанс в соцсетях, позже им заинтересовалась полиция.

По данным ГУ МВД, конфликт между семейной парой и пьяным мужчиной произошел в воскресенье вечером в автобусе № 208 в районе станции метро «Удельная».

Заявлений от граждан по данному факту в полицию Петербурга не поступало. Тем не менее сотрудники Центра «Э» провели оперативно-разыскные мероприятия и в течение нескольких часов установили и задержали автобусного дебошира. Им оказался 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проживающий вместе с матерью в Красногвардейском районе, — говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина зарабатывает на жизнь ремонтом и отделкой квартир. В июне он уже попадал в полицию за появление в общественном месте в пьяном виде.

Обвиняемого задержали по месту жительства. Мужчина сразу же признал вину и раскаялся. В ГУ МВД добавили, что правонарушителя передадут в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Второго числа я пьяный был и не помню, что я говорил. Извините, пожалуйста, за мое пьянство. Очень извиняюсь. Извините, пожалуйста, все русские. Я никогда не стал бы такие вещи говорить, — сказал задержанный оперативникам.

В Следственном комитете сообщили, что в отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и о предъявлении обвинения.

Ранее полиция задержала мигрантов, обманувших пенсионерку. Они обещали ей отремонтировать крышу. Вместо этого женщина лишилась 500 тысяч рублей. После поимки один из преступников расплакался. В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Все они отпущены под подписку о невыезде.