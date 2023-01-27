В Петербурге задержали организаторов фиктивных браков для мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали организаторов фиктивных браков для мигрантов, передает Teelgram-канал «78 | НОВОСТИ». По сведениям канала, подозреваемые выискивали россиян из неблагополучной социальной среды и уговаривали их заключать браки с иностранцами для получения гражданства РФ.



По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские в Челябинске выявили «резиновую» квартиру, где был фиктивно поставлен на учет по месту пребывания 31 иностранец. Пресс-служба УМВД сообщает, что владелицей жилого помещения оказалась 35-летняя местная жительница. Опрос соседей и осмотр квартиры подтвердили, что прописанные граждане в квартире не проживали.

Всех мигрантов сняли с учета по этому адресу, а против хозяйки квартиры завели уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранца по месту пребывания. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.