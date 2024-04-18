ФСБ задержала жителя Петербурга за активацию сим-карты для террористов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности задержала 44-летнего жителя Санкт-Петербурга за активацию сим-карты в интересах террористов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. По его данным, речь идет о радикалах с Украины.

Пресечена противоправная деятельность владельцев сим-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые в том числе для диверсионной и террористической деятельности, — добавили в ФСБ.

В службе добавили, что всего было изъято свыше 600 сим-боксов, которые могли применяться в диверсионной и террористической деятельности. Уголовные дела по статье о мошенничестве были возбуждены в отношении 30 человек. По данным силовиков, они причастны к незаконному доступу к профилям на сервисе «Госуслуги».

Накануне ФСБ арестовала двоих 19-летних жителей Саранска, которые планировали присоединиться к украинской армии. Кроме того, задержанные снимали на фото и видео стратегические объекты в регионе.

По информации службы безопасности, задержанные вышли на связь с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории РФ, чтобы влиться в его ряды. Они рассчитывали отправиться на Украину через третью страну и выступить в зоне СВО против России, уточнили в ФСБ.