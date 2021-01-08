В Петербурге задержали мужчин, пытавшихся помешать ночному рейду по барам

Полиция задержала в Санкт-Петербурге двух мужчин, пытавшихся воспрепятствовать проведению ночного рейда по выявлению заведений общепита, нарушающих запрет властей на работу ночью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В ночь с 9 на 10 января были задержаны двое мужчин, которые вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок, препятствовали работе рейдовой группы и журналистов, нецензурно выражались, — говорится в сообщении.
Правоохранители возбудили в отношении задержанных административные дела по статье «Мелкое хулиганство», им также грозит уголовное дело по факту «порчи оборудования съёмочной группы одного из телеканалов».
Работа баров, кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге была приостановлена с 30 декабря по 4 января в рамках мероприятий по недопущению распространения COVID-19. Заведения общественного питания города с 4 января могут принимать посетителей с 06:00 утра до 23:00 вечера. При этом сотрудники уполномоченных проверяющих органов регулярно проводят рейды по выявлению заведений, не соблюдающих ограничения.
Как сообщал NEWS.ru, власти Франции приняли решение не открывать рестораны, бары и кафе, а также учреждения культуры до конца января.