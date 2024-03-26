В Петербурге задержали мигранта за шутки о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали уроженца одной из республик Средней Азии за одобрительные комментарии под новостями о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает 78.ru. Опубликовано видео допроса задержанного.

В Telegram шутки написал. <...> 23 марта оставил комментарий, — сказал он.

По данным издания, мигрант оставлял комментарии под псевдонимом, полагая, что так он сможет избежать наказания. Правоохранители все же установили его личность, мужчина был задержан по месту жительства. Он раскаялся в содеянном и заверил, что больше не будет так поступать.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанному инкриминируют статью об оправдании терроризма. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

25 марта в аэропорту Пулково задержали 41-летнего жителя Петербурга из-за двух постов в соцсети на тему теракта в «Крокус Сити Холле». В них мужчина задался вопросом, почему объектом атаки стал концертный зал в Красногорске, а не Кремль, а также почему нападавшие выбрали именно концерт группы «Пикник», а не сборный концерт участников саундтрека к фильму «Брат-2». Telegram-канал «Mash на Мойке» писал, что задержанный — Николай Конашенок, муж Роксаны Шатуновской, которой пришлось покинуть пост гендиректора общественного пространства «Новая Голландия» из-за высказываний супруга.