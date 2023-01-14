В Петербурге задержали лжекурьеров с цветами, ограбивших и избивших женщину Полиция Петербурга задержала подозреваемых, которые в образе курьеров по доставке цветов ограбили женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция в Петербурге задержала двух мужчин, которые 17 декабря избили и ограбили 59-летнюю женщину, в чью квартиру попали, представившись курьерами по доставке цветов, пишет 78.ru. Преступники похитили у пострадавшей 15 тысяч рублей.

Злоумышленники попали на камеру видеонаблюдения, встроенную в домофон, но были в медицинских масках. Подозреваемыми оказались ранее судимые мужчины в возрасте 39 и 46 лет. Оба человека помещены в изолятор.

13 января двое грабителей со старинным пистолетом ограбили одну из ювелирных лавок в Санкт-Петербурге. Налет был совершен на магазин, находящийся на Большой Московской улице. Преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В конце декабря житель Санкт-Петербурга дважды пытался ограбить ломбард на проспекте Науки в Калининском районе, но оба раза уходил с пустыми руками. По информации СМИ, сотрудница отказывалась отдать грабителю деньги и драгоценности даже под угрозой взрыва гранаты.