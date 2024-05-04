В Петербурге задержали курьера, порезавшую пенсионерку канцелярским ножом В Петербурге задержали подозреваемую в нападении на пенсионерку в автобусе

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнюю девушку-курьера сети доставки еды, подозреваемую в нападении на пенсионерку в автобусе, сообщает «Фонтанка». По предварительным данным, она порезала пожилой женщине лицо канцелярским ножом в ответ на замечание.

По данным издания, подозреваемую задержали 3 мая и поместили в изолятор временного содержания. Ей вменяют статью о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Инцидент произошел 2 мая. 67-летняя пенсионерка рассказала «Фонтанке», что девушка напала на нее во время поездки на автобусе № 177, который двигался от станции метро «Академическая» к остановке «Гражданский проспект, 90». Женщина объяснила, что должна была выходить, но курьер преградила ей путь.

Я была взвинчена до этого тем, что я немного опаздывала к своей пожилой маме, и я среагировала, наверное, неправильно, то есть я достаточно жестко мимо нее прошла к двери. Она меня в ответ ткнула кулаком, видимо, где-то там в спину, под ребро. Ну, я ее, честно вам скажу, назвала сучкой, — призналась собеседница издания.