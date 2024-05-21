В Петербурге задержали градозащитника «Фонтанка»: в Петербурге задержали градозащитника Мухина за прошлогодний пикет

Петербургского градозащитника Олега Мухина задержали у его дома, сообщает «Фонтанка». Поводом послужила фотосессия с плакатами в защиту здания мясокомбината имени Кирова в октябре прошлого года.

Как сообщается, в ходе акции градозащитники требовали сохранить все его корпуса и не допустить снос ради новых построек. Мухин во время мероприятия стоял с плакатом «Мясокомбинат — не руины и не помойка».

Сейчас Мухин находится в отделе полиции в Московском районе вместе со своим адвокатом Алексеем Савенковым. На Мухина оформляют протокол за организацию одиночного пикета. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Ранее архитектор Петр Шутов, известный проектами реставрации московских исторических объектов, а также зданий в Европе, раскритиковал планы властей по сносу гарнизонного Дома офицеров в городе Энгельсе Саратовской области. Специалист заявил, что здание, в котором тренировались первые советские космонавты и формировались женские авиационные полки во время Великой Отечественной войны, можно сохранить.

Также сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин признал неудовлетворительной работу петербургских следователей по делам о сносе исторических зданий в Северной столице. Он передал дела в главк СКР, а также поручил создать специальную группу для расследования дел об уничтожении культурных памятников в Санкт-Петербурге.