В Петербурге задержали еще двух фигурантов дела об избиении прохожих

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали еще двух участников избиения местных жителей молодежной группой на юге города, сообщили в региональном Следственном управлении СК России. Ими стали несовершеннолетние 14 и 16 лет.

Установлены еще два соучастника фигурантов — несовершеннолетние 2009 и 2007 года рождения, в том числе уроженец Таджикистана, — говорится в сообщении.

Расследование проводится по статье о хулиганстве, возбуждении ненависти и вражды. Уже задержаны девять молодых людей, среди которых есть уроженцы Азербайджана. В отношении восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестерым предъявлены обвинения. В ближайшее время обвинение будет предъявлено остальным соучастникам.

По версии следствия, группа молодых людей в Санкт-Петербурге, действуя из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды, нападала на местных жителей и провоцировала драки в общественных местах.

Ранее региональное управление МВД сообщило, что нападавшие записывали свои действия на видео и выкладывали их в соцсети. Задержанным от 16 до 18 лет, большинство из них — азербайджанцы. Уголовное дело о серии нападений возбуждено по поручению главы Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина.